رئيس حقوق إنسان الشيوخ: قانون المسنين تشريع لـ«رد الجميل»

/662308/رئيس-حقوق-إنسان-الشيوخ-قانون-المسنين-تشريع-لـرد-الجميل

وجه النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ التحية والتقدير للقيادة السياسية لاهتمامها البالغ بحقوق الانسان فى مصر، والغاء مد العمل بقانون الطواريء، واعلان عام 2022 عام المجتمع المدني، لتعزيز حقوق الانسان بكافة ابعادها السياسية وتشجيع العمل التطوعي.

وقال فى كلمته خلال الجلسة العامة للشيوخ المنعقدة الان لمناقشة قانون حماية المسنين ، يضيف لبنة اخري ليشيد لحقوق الانسان فى القلب اباءنا وامهاتنا المسنين ردا للجميل، موجها الشكر للحكومة لتقديم هذا القانون وللنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، معلنا موافقته المبدئية على مشروع القانون.

وكان قبلها قد بدأ مجلس الشيوخ في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، بحسب ما رصد دوت الخليج.

ويشارك في الجلسة المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، والتي سبق وشاركت في مناقشة مشروع القانون أمام لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

يتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.

كما يقر مشروع القانون أيضا الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.