/662310/رئيس-برلمانية-مستقبل-وطن-بالشيوخ-قانون-المسنين-مكملا-للدستور-وحقوق-الإنسان

أعلن النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ موافقته المبدئية على مشروع قانون حماية المسنين، مشيراً إلى أنه قد حان الوقت لرد الجميل، بغض النظر عن أنه تشريع يعد مكملا للدستور وحقوق الانسان.

وقال الخولى خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ اليوم ،إن السعاده تغمره لمناقشة هذا القانون، سعيا لـ "رد الجميل"، لكل إنسان أفني عمره من أجل أسرته ووطنه وأصبح غير قادر على إعطاء المزيد، مشددا على ضرورة تكريمه بغض النظر عن أية اتفاقات دولية، ولدينا قدر كبير جدا من السعادة لرد الجميل.

يهدف مشروع قانون حقوق المسنين، - حسب المادة الأولي- إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.

وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. فى المادة الخامسة، أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.