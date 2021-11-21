/662312/بهاء-أبو-شقة-قانون-حقوق-المسنين-من-القوانين-المكملة-للدستور-ويؤسس-للجمهوية-الجديدة

اعلن النائب بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنني خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاحد ، و قال " أبو شقة " انه من القوانين المكملة للدستور لان الدولة عليها التزام بضمان حقوق المسنين ، صحيا و اجتماعيا و ترفيهيا و توفر معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة يمكنهم من المشاركة في الحياة العامة و انشاء مرافق عامة تناسبهم .

دوت الخليج يرصد تعليق ابو ش قة بشأن قانون المسنين

قانون حقوق المسنين

و أضاف : "معظم القوانين التي تتم مناقشتها هي مكملة للدستور و هو ما يحسب للبرلمان بغرفتيه ، فاننا امام قوانين معظمها بل اكثر من 80 % منها مكمل للدستور فضلا عن ان القانون له دلالة ان مصر تسير بخطى راسخة و قوية و سريعة على الطريق الذى يتتبناه الرئيس السيسى لبناء دولة عصرية حديثة.

و تابع :" القانون مفخرة لمصر و يؤكد اننا عندما نؤسس لجمهورية جديدة تكون على أسس ثابتة و راسخة،، موضحا ان مؤتمر الاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان أوضح فيه الرئيس الأسس التي تتبناها مصر، و كان من العلامات التي تؤكد ان مصر تتجه الى ان تكون دولة قانونية تحترم حقوق الانسان و تواكب النظم العالمية و اعرق الدول الديمقراطية في مجال حقوق الانسان و تحقيق الضمانات الدستورية .