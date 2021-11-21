/662312/بهاء-أبو-شقة-قانون-حقوق-المسنين-من-القوانين-المكملة-للدستور-ويؤسس-للجمهوية-الجديدة
اعلن النائب بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنني خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاحد ، و قال " أبو شقة " انه من القوانين المكملة للدستور لان الدولة عليها التزام بضمان حقوق المسنين ، صحيا و اجتماعيا و ترفيهيا و توفر معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة يمكنهم من المشاركة في الحياة العامة و انشاء مرافق عامة تناسبهم .
دوت الخليج يرصد تعليق ابو ش قة بشأن قانون المسنين
قانون حقوق المسنين
و أضاف : "معظم القوانين التي تتم مناقشتها هي مكملة للدستور و هو ما يحسب للبرلمان بغرفتيه ، فاننا امام قوانين معظمها بل اكثر من 80 % منها مكمل للدستور فضلا عن ان القانون له دلالة ان مصر تسير بخطى راسخة و قوية و سريعة على الطريق الذى يتتبناه الرئيس السيسى لبناء دولة عصرية حديثة.
و تابع :" القانون مفخرة لمصر و يؤكد اننا عندما نؤسس لجمهورية جديدة تكون على أسس ثابتة و راسخة،، موضحا ان مؤتمر الاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان أوضح فيه الرئيس الأسس التي تتبناها مصر، و كان من العلامات التي تؤكد ان مصر تتجه الى ان تكون دولة قانونية تحترم حقوق الانسان و تواكب النظم العالمية و اعرق الدول الديمقراطية في مجال حقوق الانسان و تحقيق الضمانات الدستورية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بهاء أبو شقة: قانون حقوق المسنين من القوانين المكملة للدستور ويؤسس للجمهوية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.