/662313/المستشار-فرج-الدرىمشروع-قانون-حقوق-المسنينجبر-للخواطر

توجه المستشار فرج الدرى، عضو مجلس الشيوخ بخالص التقدير و الإحترام لحكومة الإنجاز والانقاذ، بريادة الرجل الخلوق الدكتور مصطفى مدبولی، وللوزيرة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، التي أثبتت الأيام أنها خير خلف لخير سلف، على التقدم بمشروع قانون حقوق المسنين وأيضا النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة، بمجلس النواب الموقر.

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جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان إبان مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، مؤكدا أنلاشك ان هذا الفكر المستنير، يأتي استجابة لما نص عليه الدستور من التزام الحكومة بضمان حقوق المسنين، على النحو الوارد بالمادة (83) منه، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة ٢٠١٩، والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة . وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وحقوق كبار السن، التي أطلقها الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

المستشار فرج الدرى:مشروع قانون حقوق المسنين«جبر للخواطر»

وقال:"وحقاً وصدقاً، ما ورد في التقرير من أن المشروع ردا للجميل، وأضيف إليه، أنه جاء جبراً لخواطر من أفنوا حياتهم خدمة للوطن، واهتداء بما أعلنه فخامة الرئيس، في مستهل ولايته من أن الشعب في حاجة إلى من يجبر بخاطره، الأمر الذي تبناه فخامته بكل رفق وحنان، على النحو الذي نتابعه يومياً كما وأن المشروع يستكمل منظومة حقوق الانسان، التي ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة التي نترقب إعلانها قريباً بعون من الله وسواعد الرجال . لذلك، ولما آورده تقرير اللجنة الوقرة، أوافق على مشروع القانون، من حيث المبدأ، وأدعو الأجلاء أعضاء مجلس الحكماء للموافقة عليه".