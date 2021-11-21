النائب عاطف كعربان..اعتماد 2 مليون جنيه لمد شبكات المياه للمناطق المحرومة بالمنشاه بسوهاج 

/662318/النائب-عاطف-كعرباناعتماد-2-مليون-جنيه-لمد-شبكات-المياه-للمناطق-المحرومة-بالمنشاه-بسوهاج

اكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج، أن وزير الاسكان المهندس عاصم الجزار وافق على اعتماد ٢ مليون جنية لمد شبكات المياه للمناطق المحرومة الواقعة داخل الحيز العمراني بقرية الرويهب والنجوع المحيطة بهابالمنشاه بسوهاج.

دوت الخليج مياة الشرب والصرف الصحي وقال كعربان فى تصريحات صحفية ، انه سيتم استكمال بقية المناطق المحرومة في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بسوهاج. يذكر ان المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى،قد اعلن إنه تم تخصيص أكثر من 16 مليون جنيه من ميزانية المد والتدعيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة سوهاج.

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