إزالة 68 حالة تعد على أراض مملوكة للدولة بالمنيا

جدة - نرمين السيد - أكد أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، فى تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وعلى مصارف الرى والموارد المائية، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.





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