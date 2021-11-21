وزير التعليم العالى: زيادة المقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية هذا العام

جدة - نرمين السيد - وقدم المجلس الشكر لأسرة الجامعة الألمانية بالقاهرة، برئاسة د.أشرف منصور رئيس مجلس الأمناء، ود. ياسر حجازى رئيس الجامعة، على استضافة المجلس.

كما رحب المجلس، وقدم التهنئة للدكتور محمد لطفى رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، ود.علاء عشماوى رئيس جامعة دراية، ود. ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية.

وأكد وزير التعليم العالى انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد، والالتزام بالجدول الزمنى للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 - 2022، مشددا على أهمية استمرار الجامعات فى منع دخول الطلاب والعاملين للحرم الجامعى، إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو القيام بعمل تحليل PCR يقدم إسبوعيا للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، وذلك للحفاظ على سلامة وآمان كافة منتسبى المجتمع الأكاديمى، وضمان استمرار الانتظام والانضباط فى سير العملية التعليمية بكل الجامعات.

ووجه الوزير، رؤساء الجامعات بالاستمرار فى متابعة تنفيذ الخطة المتكاملة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، مشددا على استمرار الأطقم الطبية فى العمل بكامل طاقتها وبشكل منتظم بالتنسيق مع إدارات الكليات وإدارات رعاية الشباب، وذلك بجميع نقاط التطعيم المنتشرة داخل الجامعات، والتى تتوافر بها الكميات اللازمة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كما وجه الوزير رؤساء الجامعات بالمتابعة اليومية لانتخابات الاتحادات الطلابية التى تجرى خلال الفترة من 18 نوفمبر الجارى وحتى 2 ديسمبر القادم، وتقديم تقارير وافية بشكل دورى عن سير العملية الانتخابية حتى انتهائها.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس تقريرا حول أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 - 2022، وأشار التقرير إلى زيادة أعداد المقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية هذا العام، حيث وصل العدد الإجمالى إلى 47530 طالبا منهم 42530 طالبا بالجامعات الخاصة و5000 طالبا بالجامعات الأهلية، والعدد المقبول هذا العام يفوق ما تم قبوله العام الماضى بـ 4238 طالبا.

وفى هذا الإطار، وجه الوزير بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لتقييم تجربة القبول الإلكترونى بالجامعات الخاصة والأهلية التى تمت خلال هذا العام، لدراسة نقاط القوة والضعف فى هذا النظام واستخلاص أهم الدروس المستفادة لتقويم هذه التجربة الجديدة، مطالبا بأن تقدم هذه اللجنة مقترحاتها لتطوير نظام القبول الإلكترونى للمجلس فى اجتماعه القادم.

ووافق المجلس على ترشيح د. وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية ود. عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية، لعضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية.

أحيط المجلس علما بتحصيل نسبة 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق، وذلك بناء على القرار الوزارى رقم 3474 لسنة 2021.

أحيط المجلس علما بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 2021، بشأن وجوب التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية.

وعلى هامش اجتماع المجلس، تابع وزير التعليم العالى ميدانيا منشآت كليتى الطب البشرى وطب الأسنان والمستشفى الجامعى للجامعة ومجمع كليات القطاع الطبى بالجامعة الألمانية، ورافقه خلال الجولة، د.أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة، د.ياسر حجازى رئيس الجامعة، ود.محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وعدد من أعضاء مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأشاد وزير التعليم العالى بالمنشآت الحديثة لكليات القطاع الطبى والمستشفى الجامعى.