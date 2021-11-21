ضمن«حياة كريمة».. الكشف على 180 مواطنا فى قافلة طبية ببنى سويف

وتبين من التقرير الذى عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة فى هذا الجانب، أنه تم"أمس" تنفيذ قافلة طبية بقرية إدراسيا مركز أهناسيا، بالتعاون مع مؤسسة راعى مصر للتنمية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية، وتمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا،حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمترددين على القافلة،مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية
إذ كشفت القافلة على 180 مواطنا وتوزيع بعض الأدوية بالمجان بعد مراجعتها مع مسؤول الإمداد الطبى،حيث ضمت القافلة عددا من التخصصات الطبية والتى شملت (20 طفال، 40 باطنة، 60 رمد، 30 عظام، جلدية 30)، وعمل 7 نظارات طبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبية ومسؤول الإمداد الطبى بمديرية الصحة، وبالتعاون مع فريق العمل من المؤسسة وبعض المتطوعين من الأهالى وشباب القرية
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