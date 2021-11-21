لمواجهة ارتفاع الأسعار.. شوادر لبيع اللحوم البلدية بمركز ناصر فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - قال على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر ببنى سويف، إنه تم إنشاء شوادر لبيع اللحوم البلدية بشارعى جمال عبد الناصر والمحطة وقرية إشمنت بمركز ناصر، تنفيذا لخطة المحافظة فى المدينة والقرى التابعة لتوفير السلع الغذائية، خصوصًا اللحوم بأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين محدودى الدخل.





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