رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن انتهاء مهمة «سولشاير»

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن انتهاء مهمة المدرب النرويجي للفريق أولي غونار سولشاير، وذلك بسبب تراجع النتائج والأداء العام للفريق منذ بداية الموسم. وخسر «المانيو» أمس أمام واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية عشرة من منافسات البريميرليج. وتوجه النادي بالشكر الى المدرب على الفترة التي قاد فيها الفريق. ومن المنتظر ان يتولى مساعد سولشاير مايكل كاريك المهمة مؤقتاً، حتى الاعلان عن مدرب «المانيو» الجديد.

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