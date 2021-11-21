طفرة بمنظومة التعليم العالي في عهد السيسي .. 3 ملايين طالب جامعى وزيادة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لـ20 ألف

كما شهدت طفرة فى إنشاء الجامعات الأهلية والتى لم تكن متواجدة ضمن منظومة التعليم الجامعى فى مصر وتعتبر مسارا جديدا وبلغ عدد الجامعات الأهلية 4 جامعات فى نوفمبر 2021، ونفس الأمر بالنسبة لأفرع الجامعات الأجنبة فى مصر وبلغت 5 جامعات حتى عام 2021.

واما عن عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى كان فى عام 2014 حوالى 2.3 مليون بينما وصل فى عام 2021 إلى 3 مليون بنسبة زيادة 700 ألف من الطلاب تقدر بنسبة 30 % زيادة، وبلغ عدد الطلاب المقيدين بالدراسات العليا 385 ألف فى عام 2014، بينما وصل إلى 430 ألف فى عام 2021 بزيادة 45 ألف بنسبة 11.7 %.

وكشفت الأرقام ارتفاع كبير فى عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والتى بلغت 106 ألف فى عام 2014 بينما وصلت إلى 126 ألف فى عام 2021 بنسبة زيادة 18.9%.

وبلغ عدد المبعوثين للخارج كافة أنواع الايفاد فى عام 2014 حوالى 553، بينما سجل 1150 فى عام 2021 بزيادة 597 بنسبة زيادة 108 %.