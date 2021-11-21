الاجازات الرسمية ٢٠٢٢ في مصر

تتعدد الإجازات والظاهر الاحتفالية للمواطنين الراغبين على التعرف على مواعيد الاجازة الرسمية ٢٠٢٢ في مصر والتي تختلف بين المناسبات والأعياد الدينية والأعياد الوطنية وغيرها من المناسبات الفعلية التي تعرض الحكومة المصرية إعلاناته لها كنوع من الاحتفاء والتقدير لهذه الايام والتي يمكننا أن نتعرف عليها وفق التقويم الجديد لعام 2022 القادم عبر هذه البيانات التوضيحية التالية.

الاجازة الرسمية ٢٠٢٢ في مصر

عيد الميلاد القبطي توافق إجازته وتاريخه الرسمي يوم 7 من شهر يناير الموافق ليوم الجمعة.

ثورة الشعب والتعارف عليها باسم ثورة 25 يناير تأتي بتاريخ يوم الثلاثاء 25 من شهر يناير القادم.

يوافق عيد الفصح القبطي ليوم الأحد بتاريخ 24 من شهر أبريل.

تأتي الاجازة التالية للاحتفال بشم النسيم بتاريخ 25 من شهر أبريل.

عيد تحرير سينا سوف يأتي بتاريخ 25 أبريل والموافق ليوم الاثنين.

عيد العمال يوم الأحد الموافق ليوم واحد من شهر مايو.

عيد الفطر المبارك سوف يوافق تاريخ يوم الاثنين بتاريخ 2 من شهر مايو.

3 من شهر مايو سوف تكون أيضا من بين إجازات عيد الفطر المبارك.

تأتي ثورة 30 يونيو في الشهر ذاته من عام 2022 والذي يوافق يوم الخميس.

سوف تكون هناك أيضا اجازة. الاحتفالية بوقفه يوم عرفات بتاريخ 8 من شهر يوليو في يوم الجمعة.

تتوالى الاحتفالات ليوم عيد الأضحى المبارك واجازته في يومي 9 و10 من شهر يوليو الموافق لأيام السبت والأحد.

عيد الثورة تم تحديده بيوم 23 يوليو في يوم السبت.

من المتوقع أن يتم الاحتفال برأس السنة الهجرية في يوم السبت الذي يتوافق مع 30 من شهر يوليو.

بينما تأتي احتفالية عيد القوات المسلحة بتاريخ 6 من شهر أكتوبر الموافق ليوم الخميس.

من المتوقع أن تقترب احتفاليه المولد النبوي الشريف والتي تقام بالشهر ذاته لتكون في 8 من شهر أكتوبر وتوافق يوم السبت.

شروط هذه الإجازات

يرغب العديد من المواطنين بالحصول على عطلة رسمية سواء داخل المدارس والمنشآت الحكومية والطبية ولكن لا يعتد بتاريخ هذه الإجازات سوي مع إعلان الجهات المختصة كعطلة رسمية يتم الاحتفال بها.

بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان الاجازة الرسمية ٢٠٢٢ في مصر ونود أن يكون نال إعجابكم.