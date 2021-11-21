/662327/مفاجأة-صادرات-مصر-لإثيوبيا-تبلغ-80-مليون-دولار-في-2021

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن صادرات مصر إلى مجموعة دول حوض النيل حققت زيادة خلال 9 شهور من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري 2021 م بنسبة كبيرة تصل إلى 33.7 % .

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واضاف الجهاز أن إجمالى قيمة صادرات مصر إلى مجموعة دول حوض النيل بلغت 1117 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 مقابل 835 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.

صادرات مصر لإثيوبيا تبلغ 80 مليون دولار في 2021

وحازت 5 دول على أعلى معدلات من صادرات مصر بنسبة 94.7 % من مجموع الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل ، وهذه الدول الخمس هي:

1- السودان: استحوذت على (588 مليون دولار) بنسبه 52.7 % من إجمالي صادرات مصر إلى دول حوض النيل.

2- كينيا : استحوذت على (284 مليون دولار) بنسبه 25.4 % من مجموع صادرات مصر إلى دول حوض النيل.

3- أثيوبيا : استحوذت على (80 مليون دولار) بنسبه 7.1 % من مجموع صادرات مصر إلى دول حوض النيل .

4- أوغندا : استحوذت على (68 مليون دولار) بنسبه 6.1 % من مجموع الصادرات المصرية غلى دول حوض النيل .

5- تنزانيا : استحوذت على (37 مليون دولار) بنسبه 3.3 % من مجموع الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل .

وجاءت السلع التي تم تصديرها إلى دول حوض النيل على النحو التالي:

1. اللدائن ومصنوعاتها بإجمالي قيمة صادرات 154 مليون دولار بنسبة 13.8 %من الصادرات.

2. السكر والمصنوعات السكرية بإجمالي قيمة صادرات 120 مليون دولار بنسبة 10.8 % من الصادرات .

3. ملح ، كبريت ، أتربة ، أحجار وأسمنت، بإجمالي قيمة صادرات 73 مليون دولار بنسبة 6.6 % من إجمالي السلع .ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قيمة إجمالى الواردات إلى مصر من دول حوض النيل، بـ 497 مليون دولار خلال الفترة من يناير / سبتمبر 2021 ، مقابل 442 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة 12.4 % .

وجاءت معظم الواردات من السودان، قيمة واردات 258 مليون دولار، وكينيا، بقيمة الواردات 173 مليون دولار ..

3-الكونغو: بلغت قيمة الواردات (47 مليون دولار) بنسبه 9.4 % من إجمالى التكتل.

4-أوغندا :بلغت قيمة الواردات (10 مليون دولار) بنسبه 2.0 % من إجمالي التكتل.

5-أثوبيا : بلغت قيمة الواردات (6 مليون دولار) بنسبه 1.1 % من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالى:

1. بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 157 مليون دولار ) بنسبة 31.6 % من إجمالي السلع .

2.حيوانات حية بلغت قيمة الواردات ( 143 مليون دولار ) بنسبة 28.8 % من إجمالي السلع .

3.حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية وعلف بلغت قيمة الواردات ( 63 مليون دولار ) بنسبة 12.7 % من إجمالي السلع.