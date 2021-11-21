أخبار مصرية

بؤر للإجرام والعشوائية.. حملة مكبرة لإزالة مخالفات التعدي على أرض الدولة «دار ليلة القدر للأيتام سابقًا»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

/662320/بؤر-للإجرام-والعشوائية-حملة-مكبرة-لإزالة-مخالفات-التعدي-على-أرض-الدولة-دار-ليلة-القدر-للأيتام-سابقا

بحضور  السيد المهندس عادل النجار رئيس جهاز  مدينة ٦ أكتوبر بالاشتراك مع  القيادات الكبرى بالادراة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة  وكبار قيادات مديرية أمن الجيزة، قام جهاز مدينة ٦ أكتوبر اليوم  -الخامسة صباحًا- بحملة مكبرة  قادها السيد المهندس رئيس الجهاز طبقاً لتكليفات سيادته باستمرار وتكثيف الحملات وذلك للحد و العمل على إنهاء كافة المخالفات والتصدي لكافة مظاهر العشوائية بالمدينة. 

7180f7a305.jpg

 

 

دوت الخليج

وباشراف من المهندس رمضان عبد الصمد  نائب رئيس الجهاز  للقطاع  الجنوبي والمهندس عادل فضل نائب رئيس الجهاز للقطاع  الشمالي والمهندس راضى خليل والمهندس محمد عمر والمهندس محمود دسوقى  معاونوا رئيس الجهاز   ومديري إدارات الأحياء والاشغالات والتنفيذ والأمن . 

a611eb212c.jpg

 

 

9c210cbd75.jpg

 

 

حملة مكبرة لإزالة مخالفات التعدي على أرض الدولة

وأشار السيد المهندس عادل النجار بأن أرض  الدار تقع  بميدان ليلة القدر بمساحة 10 فدان بجوار الفاصل السكني الصناعي وأنها كانت مخصصة لرعاية الأيتام تحت إشراف الشئون الإجتماعية وتم إخلاء الدار بواسطتهم حيث تم بلوغ ايتام الدار للسن القانونى وإعادة الأرض مرة أخرى إلى حيازة الجهاز وقام عدد من المخالفين بالتعدي عليها وتحويلها إلى بؤر للإجرام والعشوائية  حيث حول الخارجون  على القانون السور الجارجى للدار  لعدد ١٤٠ محل عشوائي ويتم استغلال مرافق الدوله .

4325072489.jpg

 

ذكر النجار أن مخالفات أرض دار ليلة القدر كانت بمثابة أسطورة المخالفين والمتعدين على أرض الدولة بالمدينة  وأن القضاء على تلك العشوائية بمثابة ضربة موجعة وتنبيه للمخالفين بأن القانون سيتم تطبيقه لا محاله.     

5d7af53108.jpg

 

 

75f3ff4af5.jpg

 

وأكد السيد المهندس عادل النجار رئيس الجهاز أنه بإذن الله سيتم القضاء على كافة المخالفات واسترداد أراضي الدولة خلال الايام القادمة طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع كافة الجهات الشرطية والأمنية.

bcd85942e5.jpg

 

ويؤكد جهاز المدينة أنه لن يسمح بالانشطة العشوائية ولا محاله ولا بديل عن تطبيق القانون والقضاء على العشوائيات بكافة اشكالها ومظاهرها وان ما يحدث اليوم مجرد بداية لما سيستمر بالايام القادمة لحين القضاء على كافة المخالفات وتطبيق القانون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بؤر للإجرام والعشوائية.. حملة مكبرة لإزالة مخالفات التعدي على أرض الدولة «دار ليلة القدر للأيتام سابقًا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا