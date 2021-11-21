بؤر للإجرام والعشوائية.. حملة مكبرة لإزالة مخالفات التعدي على أرض الدولة «دار ليلة القدر للأيتام سابقًا»

/662320/بؤر-للإجرام-والعشوائية-حملة-مكبرة-لإزالة-مخالفات-التعدي-على-أرض-الدولة-دار-ليلة-القدر-للأيتام-سابقا

بحضور السيد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر بالاشتراك مع القيادات الكبرى بالادراة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة وكبار قيادات مديرية أمن الجيزة، قام جهاز مدينة ٦ أكتوبر اليوم -الخامسة صباحًا- بحملة مكبرة قادها السيد المهندس رئيس الجهاز طبقاً لتكليفات سيادته باستمرار وتكثيف الحملات وذلك للحد و العمل على إنهاء كافة المخالفات والتصدي لكافة مظاهر العشوائية بالمدينة.

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وباشراف من المهندس رمضان عبد الصمد نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي والمهندس عادل فضل نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالي والمهندس راضى خليل والمهندس محمد عمر والمهندس محمود دسوقى معاونوا رئيس الجهاز ومديري إدارات الأحياء والاشغالات والتنفيذ والأمن .

حملة مكبرة لإزالة مخالفات التعدي على أرض الدولة

وأشار السيد المهندس عادل النجار بأن أرض الدار تقع بميدان ليلة القدر بمساحة 10 فدان بجوار الفاصل السكني الصناعي وأنها كانت مخصصة لرعاية الأيتام تحت إشراف الشئون الإجتماعية وتم إخلاء الدار بواسطتهم حيث تم بلوغ ايتام الدار للسن القانونى وإعادة الأرض مرة أخرى إلى حيازة الجهاز وقام عدد من المخالفين بالتعدي عليها وتحويلها إلى بؤر للإجرام والعشوائية حيث حول الخارجون على القانون السور الجارجى للدار لعدد ١٤٠ محل عشوائي ويتم استغلال مرافق الدوله .

ذكر النجار أن مخالفات أرض دار ليلة القدر كانت بمثابة أسطورة المخالفين والمتعدين على أرض الدولة بالمدينة وأن القضاء على تلك العشوائية بمثابة ضربة موجعة وتنبيه للمخالفين بأن القانون سيتم تطبيقه لا محاله.

وأكد السيد المهندس عادل النجار رئيس الجهاز أنه بإذن الله سيتم القضاء على كافة المخالفات واسترداد أراضي الدولة خلال الايام القادمة طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع كافة الجهات الشرطية والأمنية.

ويؤكد جهاز المدينة أنه لن يسمح بالانشطة العشوائية ولا محاله ولا بديل عن تطبيق القانون والقضاء على العشوائيات بكافة اشكالها ومظاهرها وان ما يحدث اليوم مجرد بداية لما سيستمر بالايام القادمة لحين القضاء على كافة المخالفات وتطبيق القانون.