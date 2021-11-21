/662321/كابيللو-يقود-تدريبات-بدنية-للاعبي-الأهلي-في-المران-الصباحي

قاد كابيللو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في المران الصباحي اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها غدا الاثنين.

ويرصددوت الخليجالتفاصيل:

فيما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، في المران الصباحي اليوم.

وحصل الرباعي على تدريبات فنية متنوعة في إطار التحضير لمباراة غزل المحلة المقرر لها غداً، الاثنين، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمباراة غزل المحلة المقرر لها غداً،، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول على استاد الأهلي we السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد١٢نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات وتحقيق العلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي we السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة حمدي فتحي في الدقيقة 67 برأسية متقنة من ركلة ركنية نفذها علي معلول من الناحية اليسرى.

مدة غياب حمدي فتحي

وبعد مرور دقيقتين على البطاقة الصفراء، تلقي الغندور تنبيه من محمد عباس قابيل حكم تقنية الفيديو، بوجود بطاقة حمراء، لحمدي فتحي على عرقلة مهاجم المقاولون المنفرد على المرمي، ليعود الغندور لتقنية الفيديو ويعود ويشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فتحي.

وبهذه البطاقة يغيب حمدي فتحي عن مواجهتي فريقة أمام غزل المحلة الأثنين المقبل، في الجولة الخامسة، ومباراة سموحة بالجولة السادسة الخميس المقبل بالدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون

حقق النادي الأهلي الفوز على المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد عن طريق حمدي فتحي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه امام المقاولون العرب، في الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة، بعد محاولات عدة من الفريقين على المرمى، من خلال كرة رأسية.