/662325/أشرف-بن-شرقي-ينضم-لقائمة-منتخب-المغرب-في-كأس-العرب

كشف أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تلقيه اتصالا من قبل الجهاز الفني للمنتخب المغربي لإخطاره بضمه لقائمة أسود الأطلس التي ستشارك في بطولة كأس العرب المقرر لها في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال اللاعب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك إنه من المقرر أن يسافر إلى المغرب للانتظام في معسكر المنتخب عقب مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب اللاعب عن الزمالك في مباراة البنك الأهلي، المقرر لها غدا الإثنين في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب الإصابة التي يعاني منها بالتواء في الكاحل.

ويقع منتخب المغرب ضمن المجموعة الثالثة للبطولة والتي تضم منتخبات السعودية والأردن وفلسطين.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني. الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

ويسعى الزمالك لمواصلة الفوز أمام البنك الأهلي، بعدما عاد للأنتصارات في الجولة الأخيرة أمام الإسماعلي، بينما يدخل البنك المباراة أملاً أن يحقق نتيجة طيبة بعد خسارته في أخر مبارياته بهدف نظيف أمام سيراميكا.