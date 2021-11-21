/662326/مران-الزمالك-تدريبات-خاصة-لـروقا-ورزاق-تحت-إشراف-المطراوي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي، تدريباتهم صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر الفارس الأبيض.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين المستبعدين وخاض الثنائي محمد أشرف "روقا" والإيفواري رزاق سيسيه تدريبات خاصة تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل بالنادي.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد قرر خوض الفريق لتدريبه اليوم الأحد في الثالثة والنصف عصرا باستاد الكلية الحربية، استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له غدا الإثنين باستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر المدير الفني خوض اللاعبين لتدريبات بدنية وإطالات على مجموعتين بفندق الإقامة خلال المعسكر الحالي، بحيث ستخوض المجموعة الأولى الإطالات في الثانية والنصف عصرا، وستخوض المجموعة الثانية تدريبات الإطالات في الثانية و50 دقيقة قبل التحرك لملعب التدريب.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني. الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

ويسعى الزمالك لمواصلة الفوز أمام البنك الأهلي، بعدما عاد للأنتصارات في الجولة الأخيرة أمام الإسماعلي، بينما يدخل البنك المباراة أملاً أن يحقق نتيجة طيبة بعد خسارته في أخر مبارياته بهدف نظيف أمام سيراميكا.