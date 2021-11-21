/662301/أمطار-غزيرة-ورعدية-اعرف-حالة-الطقس-اليوم-وغدا

قال خبراء الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا، تكون طقس لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف مائل للبرودة ليلاً على كل كافة مدن ومحافظات الجمهورية.

دوت الخليج

أخبار الطقس اليوم وغدا

وأوضح خبراء الارصاد الجوية، الأرصاد أنه اعتبارًا من اليوم تسود حالة من عدم الثبات في الأحوال الجوية، مع سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3-4 درجات على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

سقوط غزيرة ورعدية على المحافظات المطلة علي السواحل الشمالية

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن البلاد ستتعرض لسقوط أمطار غزيرة ورعدية على المحافظات المطلة علي السواحل الشمالية، وتقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت إلى الداخل، إضافة إلى نشاط الرياح على البحر المتوسط فتؤدي إلى ارتفاع الأمواج، حيث يتم اعتبار هذه الحالة الأولى من نوعها يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال هذا الموسم.

كمكا تشهد درجات الحرارة انخفاض على كافة الأنحاء بقيم تصل إلى 4 درجات، لتسجل بذلك حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 20 درجة وتصل درجات الحرارة الصغري إلى 15 درجة يوم الأحد القادم.

تعرف على حالة الطقس اليوم وغدا

وبالنسبة لشمال وجنوب الصعيد ، فمن المتوقع أن يكون هناك انخفاضا في درجات الحرارة، حيث الاجواء المعتدلة.

وقامت هيئة الراصاد الجوية بتقديم النصح للمواطنين، بشان بارتداء الملابس الثقيلة، خلال فترات الليل والصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن، للحماية من برودة الجو.

درجة الحرارة

ونرصد في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة على انحاء البلاد

طقس الأحد 21 نوفمبر 2021:

القاهرة 20 والصغرى 15

جنوب سيناء 25 والصغرى 18

شمال الصعيد 22 والصغرى 1

جنوب الصعيد 25 والصغرى 16 .

طقس الاثنين 22 نوفمبر 2021:

على القاهرة 21 والصغرى 15

السواحل الشمالية 21 والصغرى 16

جنوب سيناء 24 والصغرى 18

شمال الصعيد 22 درجة 14

جنوب الصعيد 25 والصغرى 16 درجة