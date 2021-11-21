ممثل «الجايكا» يبحث مع سفير مصر الجديد باليابان التعاون المشترك

وذكر بيان لمكتب "الجايكا" بمصر، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال لقاء أمورا يوشيفومى مع السفير محمد أبو بكر قبيل مغادرته لتولى مهام منصبه.
كما بحث الجانبان ملف التعاون الثنائى، وسلطا الضوء على أبرز المشروعات المشتركة، وفى مقدمتها التعاون فى مشروع المتحف المصرى الكبير وترويج الاستثمار والتعليم، وكذلك التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات.
ومن جهته، أكد السفير محمد أبوبكر، حرص مصر على تعميق وتعزيز التعاون الثنائى مع اليابان، مشيرا إلى تعاون مكتب "الجايكا" مع الحكومة، والذى يغطى مجموعة واسعة من القطاعات.
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