رئيس الوزراء: إعادة استغلال مياه الصرف الزراعى للحفاظ على الموارد المائية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول الوزارة، لاستعراض خطط إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.





وأكد رئيس الوزراء أن استغلال مياه الصرف الزراعى بشكل جيد يأتى فى إطار خطة الدولة للحفاظ على الموارد المائية، إذ بدأت الحكومة فى تنفيذ عدد من المشروعات فى هذا السياق. وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والرى مقترحا لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، لتحقيق الاستغلال الأمثل لحوالى 3 مليارات مكعب من مياه المصارف المتدفقة للبحر والبحيرات، بعد دراسة الأثر البيئى، ما يساهم فى توفير حوالى 2 مليار م3/سنة. واستعرض الوزير مصادر وكميات مياه الصرف المتاحة والمتبقية بعد تنفيذ المشروعات القائمة حاليا فى شرق الدلتا، ووسط الدلتا وغرب الدلتا، مشيرا إلى أن استغلال مياه الصرف المتبقية تتطلب محطات تحلية للتخلص من الأملاح وقيام وزارتى البيئة والزراعة بدراسة الأثر البيئى والأسلوب الأمثل للاستخدام بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.

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