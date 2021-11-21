جدة - نرمين السيد - قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم تصريف مياه الأمطار فى جميع المناطق التى تعرضت لسقوط أمطار غزيرة على مستوى أحياء المحافظة، مشيرا إلى أنه جارى العمل فى بعض الشوارع الجانبية لإزالة مياه الأمطار بها.





وأكد الشريف، فى تصريح اليوم الأحد، استمرار المتابعة الميدانية لتفقد أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار، بالتنسيق الكامل بين جميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية. وأشار إلى استمرار حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية، لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، موضحا أن قرار تعطيل الدراسة أمس واليوم بالإضافة إلى تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية عدا المرافق الحيوية، جاء بهدف الاطمئنان على سلامة وأمن المواطنين، وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لمواجهة الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ. وتابع محافظ الإسكندرية أعمال الانتهاء من تصريف معظم تراكمات مياه الأمطار الغزيرة بشارع مصطفى كامل بنطاق حى المنتزة أول، بالإضافة إلى تحقيق سيولة للحركة المرورية بالشارع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية: استمرار حالة الاستنفار والتأهب لمواجهة الطقس السىء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.