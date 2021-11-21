مدبولى: توجيهات رئاسية بتوفير الآليات اللازمة للتحول إلى الرى الحديث

وأكد رئيس الوزراء أهمية تطبيق منظومة الرى الحديث، وتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والمساقى، فى تعظيم مواردنا من المياه، لافتا إلى أن الدولة تدعم تلك الجهود، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير الآليات اللازمة للتحول نحو إتباع أساليب الرى الحديث.
واستعرض وزير الموارد المائية والرى الموقف التنفيذى لمشروعات تأهيل الترع والمساقى وتطبيق منظومة الرى الحديث، وكذا أطر التعاون التى يتم تفعيلها وتعزيزها بين مختلف الجهات المتصلة بهذا الملف، من أجل توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى بما يخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية.
كما تطرق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة بهدف تحفيز المزارعين نحو التحول لأنظمة الرى الحديث؛ بما يحقق أعدالة توزيع مياه الرى وترشيد استهلاكها، فضلا عن زيادة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، بما يعود بالنفع على المزارعين، والزراعة فى مصر بوجه عام.
وأشار وزير المالية إلى دعم الدولة الكامل لهذا المشروع القومى المهم، الذى يواكب متطلبات هذه المرحلة فى إدارة مواردنا المائية بنحو رشيد، وتنمية قطاع الزراعة لتعزيز مساهمته فى الإقتصاد الوطنى.
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