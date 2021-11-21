الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر الطبي السنوى السابع للطب النفسى

إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم وتطوير المنظومة الطبية وتدريب الكوادر الطبية وفقاً ‏لأحدث ما وصل إليه العلم فى المجالات الطبية والبحثية ، تنظم الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر ‏الطبى السنوى‎ ‎السابع للطب النفسى بالتعاون مع أقسام الطب النفسى بمستشفيات القوات المسلحة ‏ووزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والذى يستمر على مدار يومين بمشاركة نخبة من ‏أساتذة الجامعات المصرية ووزارة الصحة والسكان والقوات المسلحة .‏

يتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية الهامة وورش العمل ومناقشة عدد من الأوراق البحثية ‏والمحاضرات والتى تدور حول الأمراض النفسية والإدمان وكيفية التعامل معها والضغوط النفسية ‏والحوادث وعلاقة الطب النفسى بالتخصصات الطبية الأخرى وأنواع العلاجات المختلفة للأمراض ‏النفسية .‏

بدأت وقائع المؤتمر بكلمة سكرتير عام المؤتمر الذى أشار إلى أن هدف المؤتمر هو تبادل الخبرات ‏العلمية وعرض الأبحاث الجديدة من خلال ورش العمل التى تهدف إلى الرعاية الصحية المتمركزة ‏حول المريض النفسى معرباً عن أمله فى أن يحقق المؤتمر هدفه فى سرد كافة المعلومات ‏والأبحاث الجديدة لجميع الحاضرين .‏

وألقى رئيس المؤتمر كلمة أوضح فيها أن المؤتمر يشتمل على العديد من ورش العمل والأوراق ‏البحثية والمحاضرات المثمرة من أكبر أساتذة الطب النفسى فى مصر مشيراً إلى الدعم المستمر ‏والوعى التام بتخصص الطب النفسى والإصرار على النهوض بتخصص الطب النفسى بالقوات ‏المسلحة .‏

كما ألقى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول ‏‎/‎‏ محمد زكى ‏القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق ‏‎/‎‏ أسامة عسكر رئيس أركان ‏حرب القوات المسلحة ، مؤكداً على إهتمام القوات المسلحة بالمنظومة العلمية والبحثية والمشاركة ‏الفعالة مع القطاع المدنى فى العديد من التخصصات لتطوير المنظومة الطبية بما يسهم فى تقديم ‏خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين .‏

حضر المؤتمر عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الأطباء المتخصصين فى الطب النفسى ‏وأساتذة وطلبة الجامعات المصرية .‏