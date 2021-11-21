صندوق الأمم المتحدة للسكان ينظم مؤتمر توطين أهداف التنمية المستدامة فى مصر

ينطلق بعد قليل مؤتمر صندوق الأمم المتحدة للسكان حول توطين أهداف التنمية المستدامة بحضور وزيرى التخطيط والتنمية المحلية وعدد من أعضاء مجلس الشعب والمحافظين والمسؤولين والشخصيات العامة" وفق الامم المتحدة للسكان "UNFPA". وفق صندوق الامم المتحدة للسكان " توطين أهداف التنمية المستدامة هو دمج تلك الأهداف فى الخطط المحلية وتحديد مستهدفات كمية لكل محافظة لتحقيقها، وذلك بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، فريدريكا ميير أفادت فى وقت سابق " أنه يدعم توطين أهداف التنمية المستدامة تحقيقها وخاصة هدف "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب" وأن يكون لدى الجهات المعنية من المحافظات المختلفة معرفة بجميع الاحتياجات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث انهم هم شركاء أساسيون كما يؤدى تقسيم البيانات وتصنيفها إلى ضمان عدم وجود تفاوتات".

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