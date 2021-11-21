«ست زنانة وطلباتها كتير»..استعجال تقرير الطب الشرعي لجثة سيدة قتلها زوجها بأكتوبر

/662328/ست-زنانة-وطلباتها-كتيراستعجال-تقرير-الطب-الشرعي-لجثة-سيدة-قتلها-زوجها-بأكتوبر

استعجلت جهات التحقيق بأكتوبر، تقرير الطب الشرعي حول جريمة قتل سيدة على يد زوجها، بسبب خلافات أسرية، لرفضها إعطاءه أموالا لشراء المخدرات، بمنطقة 6 أكتوبر، وكانت النيابة طالبت باستعجال تقرير الطب الشرعي لـ مقتل سيدة وإثبات إعطائه مواد مخدرة أثناء الحادث أم لا، وناظرت جهات التحقيق جثة الضحية، وأتضح وجود كسر في الجمجمة إثر تعرضها لضرب والتعذيب.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قتل سيدة على يد زوجها بسبب خلافات أسرية

كسرت دماغها في الحيط عشان ست زنانة

والجدير بالذكر أن، المتهم قال خلال التحقيق معه خلال استجوابه، كسرت دماغها في الحيط عشان ست زنانة وطلباتها كتير، نسبت النيابة العامة إلى الزوج تهمة القتل العمد، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها.

تحريات

وأضافت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن تاجر الألبان المتهم بقتل زوجته، كان في خلاف أسري دائم مع زوجته منذ سنوات عدة، وأن الخلافات تزايدت في الأشهر الماضية قبل الحادث حتى انتهت بجريمة راح ضحيتها المجني عليها، 42 عاما، على يد زوجها الذي يكبرها بعام واحد.

واشارت التحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث قسم ثالث أكتوبر وحدائق أكتوبر، فإن الزوج فقد توازنه وأمسك برأس زوجته وظل يرطم رأسها في الحائط حتى سقطت جثة هامدة.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة ثالت أكتوبر إشارة من المستشفى يفيد استقبال جثة ربة منزل في بداية العقد الخامس من عمرها جثة هامدة، وفي أثناء توقيع الكشف الطبي أتضح أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالرأس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة في القضية.