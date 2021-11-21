«وكيل شباب  الشيوخ»: الإعفاءات الرياضية بقانون حقوق المسنين خطوة هامة..والوعى بها ضرورة 

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أكد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، دعمه ومساندة لمشروع قانون حقوق المسنين والذى بدأ مجلس الشيوخ فى مناقشتة الأحد، مؤكدا أهمية أن يكون لوزارة الشباب والرياضة دورًا إيجابيًا بشأن تطبيق القانون على أرض الواقع بالتنسيق مع كافة أطراف المنظومة الرياضية فيما يتعلق بتسهيلات الأنشطة الرياضية والوعى بها وأيضا الإعفاءات الخاصة بها التى تخدم كبار السن وتدعم سياسة الدولة المصرية فى الإهتمام بحقوقهم ومصالحهم وذلك مثل أدوارها السابقة فى دعم الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب أحمد دياب بشأن قانون حقوق المسنين

قانون حقوق المسنين

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أنه لا خلاف على أهمية مشروع القانون، وأنه استحقاق دستورى لابد منه...ولكنه... هو ترجمة حقيقة للاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والتى أقرتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن مشروع القانون ضمن تشريعات وتحركات حكومية مقدرة تعبر عن إرادة القيادة السياسية فى "رد الجميل" لكبار السن.. مثلما تهتم بجميع فئات المجتمع سواء كان شباب أو مرأة أو ذوى احتياجات خاصة.

ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إلى الأنشطة الرياضية لكبار السن تمثل أهمية وضرورة مهمة ..ومن ثم تضمن مشروع القانون المعروض تسهيلات بشأنها بجانب إعفاءات خاصة بالأندية الرياضية خطوة إيجابية متصورا أن المنظومة الرياضية فى مصر ترحب بذلك وتدعمه وتسانده "كرد جميل" لكبار السن .

وتقدم النائب أحمد دياب الشكر أيضا للجان النوعية التى شاركت فى مناقشات مشروع القانون على مدار الفترة الماضية، وأبدت العديد من التعديلات التى تضمنها تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع القانونه والتى كان وجميعها تستهدف رعاية حقوق المسنين.