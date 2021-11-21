عمرو عكاشة: قانون حقوق المسنين فرصة للمجتمع المدنى..وترجمة لمبادئ الجمهورية الجديدة

/662333/عمرو-عكاشة-قانون-حقوق-المسنين-فرصة-للمجتمع-المدنىوترجمة-لمبادئ-الجمهورية-الجديدة

أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حقوق المسنين الذى بدأ مجلس الشيوخ فى مناقشته الأحد لابد أن يصاحبه بيئة وعى مختلفة بشأنه مع أن تراعى الدولة بشكل فعال فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين بجانب وسائل النقل المختلفة قائلا:" لابد أن يتم عودة الهيبة بشكل حقيقى لكبار السن على أرض الواقع وليس شعارات فقط وأن تكون جزء من حياة الجميع".

دوت الخليج يرصد تعليق عمرو عكاشة بشأن قانون حقوق المسنين قانون حقوق المسنين جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أن مشروع القانون يأكد العنوان الأهم للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تضع فى أولوياتها حقوق الإنسان لكل فئات المجتمع وخاصة رعاية حقوق المسنين. ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى الدولة المصرية وجميع أجهزتها المعنية تعمل بشكل متكامل لتعزيز حقوق المسنين وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لاستكمال منظومة حقوق الإنسان وهو ترسيخ مباشر لمبادئ الجمهورية الجديدة....ومن ثم مشروع القانون يدعم هذه الفلسفة بشكل واضح كما أنه بجانب جهود الدولة المصرية فهو فرصة عظيمة للمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى أن يكون له دور فعال فى خدمة كبار السن ورعاية حقوق المسنين..وخاصة مع إعتبار أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى فى مصر.

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