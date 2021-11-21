/662334/خوفا-من-افتضاح-أمره-كواليس-مقتل-واغتصاب-طالبة-على-يد-عاطل-في-المنوفية

أمرت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، بحبس عاطل قتل طفلة بقرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، لرفضها الاعتداء عليها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حبس قاتل الطفلة شهد عقب العثور على جثتها بجوار محول كهرباء في المنوفية

تفاصيل الواقعة

ونجح رجال مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، في كشف ملابسات مقتل طالبة بقرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وإلقاء القبض على القاتل، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتعود أحداث الواقعة تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إشارة من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد من تمكن مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، جهودها لكشف ملابسات ولغز مقتل طالبة بقرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون في المنوفية، والقاء القبض على القاتل،

فقام بخنقها خوفا من أن تفضح ما قام به

وأتضح لرجال المباحث أن المتهم يبلغ من العمر 38 سنة، وقام باستدرج الطالبة إلي منزله في القرية لمحاولة الاعتداء جنسيا عليها، ولكنها رفضت فقام بخنقها والتخلص منها خوفا من أن تفضح ما قام به، مؤكدا أن المتهم كان صديق والدها المتوفي وطلب منها الذهاب إلي منزله لتقديم المساعدة المالية لها ، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وفى نفس السياق صرحت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، دفن الجثة بعد العرض على الطب الشرعى .