محافظ أسيوط: إزالة 430 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ18

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسيوط عصام سعد إنه تم إزالة 430 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بإجمالى مساحة 38 ألفا و238 مترا مربعا مبان، و340 فدانا و21 قيراطا و19 سهم زراعة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.





وأكد محافظ أسيوط فى بيان اليوم الأحد، أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر، ولن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، موضحا أن الوحدة المحلية لمركز الفتح نفذت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تابعة للطرق والكبارى وبنطاق جهاز مدينة أسيوط الجديدة.

وشدد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع كل الأجهزة المعنية على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.

يذكر أن محافظ أسيوط كان قد أعلن فى وقت سابق عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873)، أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.