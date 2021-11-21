الزراعة: تحصين 1.2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

جدة - نرمين السيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى بدأت يوم 16 نوفمبر 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.





وأوضح التقرير أنه تم تحصين 612 ألف و231 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينهم 325 ألف و367 رأس أبقار، و203 ألف و354 رأس جاموس، و75 ألف و861 رأس أغنام، و7649 رأس ماعز، وذلك حتى 20 نوفمبر الحالى. وأكد التقرير تحصين 605 ألف و741 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع، بينهم 321 ألف و222 رأس أبقار، و200 ألف و971 رأس جاموس، و75 ألف و861 رأس أغنام، و7649 رأس ماعز، و38 رأس جمال، وذلك خلال نفس الفترة أيضا. وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين بالتجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

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