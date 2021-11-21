صور.. إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى لطلاب أولى إعدادى بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أطلق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إشارة بدء فاعليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادى بمدارس المحافظة، وذلك من داخل مدرسة أحمد عرابى الإعدادية بالزقازيق، بحضور رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور جمال سلامة مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية.





وأكد محافظ الشرقية أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الحملة، حفاظا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا التلاميذ بمدارس المحافظة، ومشددا على المتابعة المستمرة للفرق الطبية مقدمى الخدمة بالمبادرة الرئاسية، بالتعاون مع إدارة المدرسة، للتأكد من وصول الحالات الإيجابية بعد ظهور نتيجة الفحص الطبى، لتلقى العلاج اللازم بالمنافذ الطبية المخصصة لذلك، مضيفا بأنه تم إعداد خطة عمل لضمان نجاح تنفيذ المبادرة ولتحقيق المستهدف منها، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى جميع المدارس الإعدادية بنطاق دائرة المحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى للصف الأول تستهدف الفحص الطبى لـ 157272 طالب وطالبة بمدارس المرحلة الإعدادية "العامة، والازهرية، والخاصة" بالريف والحضر بمحافظة الشرقية، مضيفا بأن أعمال الفحص تتم من خلال 21 فريق طبى، تابع لفرع هيئة التأمين الصحى بالشرقية، والذى يتكون من "أطباء، وممرضين، وفنيين معامل، ومدخلين بيانات"، تقوم بتغطية 1560 مدرسة بالمحافظة، حيث يتم تسجيل جميع بيانات الطلاب بالمدارس على السيستم الخاص بوزارة الصحة، وإجراء الكشف عن الأجسام المضادة لـ"فيروس سى"، وفى حالة إيجابية النتائج، يتم تحويل الطالب أو الطالبة الى عيادات التأمين الصحى بالزقازيق وبلبيس وههيا، لاستكمال الفحوصات الطبية، ومن ثم تقديم العلاج اللازم لهم.

وأوضح مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية أن الهيئة وضعت خطة عمل لمسح تلاميذ الصف الأول الإعدادى بالمدارس ليتم إرسال نتيجة الحالات السلبية لعيادة التأمين الصحى، والإيجابية بمظروف مغلق لمنسق الحملة للتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم من خلال الفرق الطبية المشاركة فى تنفيذ الحملة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن هذه المبادرة تأتى استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، والتى انطلقت منذ أول مارس من العام قبل الماضى، وتم خلالها إجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الخدمة الطبية لأكثر من 3 ملايين و777 ألف مواطن على مستوى المحافظة، وتم تقديم علاج الفيروسات الكبدية بالجرعات الثلاثة لأكثر من 68 ألف مواطن، وتقديم علاج الأمراض غير السارية والمزمنة لأكثر من 52 ألف مواطن بمحافظة الشرقية.

وأضاف مسعود أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين من خلال المبادرات الرئاسية والحملات القومية التى يتم تنفيذها أرض الواقع، وتشمل كل فئات المجتمع بداية من الأطفال حديثى الولادة، والشباب، والسيدات، وكبار السن، وغيرهم، منها "مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، وأيضا مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى، ومبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للإعتلال الكلوى، والتى تقدم الخدمة الطبية للفئات الأكثر عرضه للأمراض المزمنة من كبار السن، ومبادرة علاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الابتدائية، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، ومبادرة تقديم خدمات الرعاية الأولية بدور ومؤسسات وزارة التضامن الاجتماعى، وغيرها من مبادرات القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، ونور حياة، وحياة كريمة التى تشمل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمناطق النائية، وتطوير منافذ تقديم الخدمة بالريف المصرى.