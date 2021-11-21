مصر تستضيف فعاليات المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية ” إيديكس 2021 ‏‏”

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تحت رعاية السيد الرئيس ‏‎/‎‏ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ‏تستضيف جمهورية مصر العربية فعاليات المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية ‏" إيديكس 2021 " ، وذلك بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة فى ‏الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية ‏‏.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات ‏الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية ، كما يضم المعرض 21 ‏جناحاً دولياً فى هذه الدوره ، ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد عن 30 ألف زائر من ‏قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال ‏‏.‏