بالأرقام.. طفرة تنموية بالجامعات الحكومية والخاصة.. 200% زيادة بموازنة التعليم العالى فى 7سنوات.. ارتفاع عدد المستشفيات الجامعية لـ115مستشفى

حققت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى العديد من الإنجازات على كافة المستويات والأصعدة وفى مختلف القطاعات، وذلك منذ يونيو 2014 وحتى نوفمبر 2021، وذلك نتيجة حرص الرئيس السيسى على الاهتمام بمنظومة التعليم فى الدولة المصرية باعتبارها أحد أركان بناء الإنسان المصرى والشخصية المصرية.

وبالمقارنة فإن عدد الجامعات الحكومية فى عام 2014 سجل 23 جامعة، بينما وصل فى 2021 إلى 27 جامعة حكومية بزيادة 24 جامعة، وبلغت نسبة الزيادة 17.4 % ، كما سجلت عدد الكليات بالجامعات الحكومية عام 2014 ، 392 كلية ووصلت إلى 494 فى عام 2021 بزيادة 102 كلية بنسبة زيادة 26 %، وكشفت الأرقام أن عدد البرامج جديد بالكليات الحكومية كانت 118 فى عام 2014 ووصلت إلى 389 فى عام 2021 بزيادة 271 برنامجا وتصل نسبتها إلى 229.7 %.

وكشفت الأرقام أن عدد الجامعات الخاصة والأهلية فى عام 2014 بلغ 26 جامعة، وفى عام 2014 وصل عدد الجامعات الخاصة والأهلية إلى 36 جامعة بزيادة 10 جامعات ونسبة الزيادة سجلت 38.5%، وبلغ عدد كليات الجامعات الخاصة 132 فى عام 2014 وفى عام 2021 سجل عدد كليات الجامعات الخاصة 264 وبلغت الزيادة 132 كلية بنسبة 100%.

أما الكليات التكنولوجية فى عام 2014 كانت 8 و45 معهدا وفى عام 2021 سجلت الكليات التكنولوجية 8 و47 معهدا بزيادة معهدين وبلغت نسبة الزيادة 4.4 % وبالنسبة لعدد الجامعات التكنولوجية بلغ عددها 3 جامعات تكنولوجية فى عام 2021 ولم يكن يوجد أي جامعات تكنولوجية فى 2014 .

3 ملايين طالب جامعى وزيادة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لـ20 ألف

كما شهدت وزارة التعليم العالى خلال الفترة من 2014 وحتى2021 طفرة كبيرة فى الاهتمام بمنظومة التعليم العالى والجامعى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث لم يقتصر الأمر على الاهتمام بالتوسع فى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية فقط، بل امتدت الإنجازات إلى قطاع المعاهد حيث كان عدد المعاهد الخاصة " عالية ومتوسطة " 185 معهدا فى عام 2014، بينما وصل العدد إلى 189 فى 2021 بزيادة 31 معهد بنسبة زيادة 19.6%.

كما شهدت طفرة فى إنشاء الجامعات الأهلية والتى لم تكن متواجدة ضمن منظومة التعليم الجامعى فى مصر وتعتبر مسارا جديدا وبلغ عدد الجامعات الأهلية 4 جامعات فى نوفمبر 2021، ونفس الأمر بالنسبة لأفرع الجامعات الأجنبة فى مصر وبلغت 5 جامعات حتى عام 2021.

وأما عن عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى كان فى عام 2014 حوالى 2.3 مليون بينما وصل فى عام 2021 إلى 3 مليون بنسبة زيادة 700 ألف من الطلاب تقدر بنسبة 30 % زيادة، وبلغ عدد الطلاب المقيدين بالدراسات العليا 385 ألف فى عام 2014، بينما وصل إلى 430 ألف فى عام 2021 بزيادة 45 ألف بنسبة 11.7 %.

وكشفت الأرقام ارتفاع كبير فى عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والتى بلغت 106 ألف فى عام 2014 بينما وصلت إلى 126 ألف فى عام 2021 بنسبة زيادة 18.9%.

وبلغ عدد المبعوثين للخارج كافة أنواع الايفاد فى عام 2014 حوالى 553، بينما سجل 1150 فى عام 2021 بزيادة 597 بنسبة زيادة 108 %.

وأولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالنهوض بمنظومة التعليم الجامعى فى مصر، وهو ما انعكس على جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر من مختلف دول العالم، وبلغ عدد الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر 22 ألف طالب فى عام 2014، بينما ارتفع العدد ليسجل 87 ألف طالب عام 2021 بزيادة 65 ألف بنسبة زيادة 291 % .

وفى إطار جهود الدولة للاهتمام بالنشر العلمى، بلغ عدد الأبحاث المنشورة دوليا 31700 بحث فى عام 2021 مقارنة بـ 15 ألف بحث فى عام 2014 بزيادة 16 ألفا بنسبة 107 %، وتقدمت مصر 11 مركزا فى مؤشر الابتكار العالمى لتصبح بالمركز 96 فى عام 2021 بدلا من 107 فى عام 2014 .

واهتمت الدولة بالمستشفيات الجامعية والتي كانت 89 مستشفى جامعى فى عام 2014 ووصلت إلى 115 مستشفى فى عام 2021 بزيادة 26 مستشفى بنسبة 30 % زيادة ، وأيضا موازنة وزارة التعليم العالى كانت 25 مليار فى عام 2014 ووصلت إلى 75 مليار فى عام 2021 بزياة 50 مليار جنيه بنسبة زيادة 200 %.