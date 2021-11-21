لقاح كورونا في مصر.. الصحة توسع دائرة الملقحين وتبدأ في تطعيم الأقل من 18 سنة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة بدأت في تطعيم الأطفال حتى عمر 15 عاما في المدارس والمعاهد والجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار في تصريحات صحفية، أن التطعيمات بلقاح كورونا ومتاحة فى مختلف المراكز مؤكدا أنه يمكن للطلاب التسجيل على الموقع الإلكترونى لحجز اللقاح مشيراً إلى أنه يوجد فرق متنقلة للمرور على المعاهد والجامعات للتطعيم بلقاح كورونا.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.