لتنمية الأسرة.. وزارة التخطيط تضع خطة موسعة تشمل تطوير التعليم الفني أيضا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جائحة فيروس كورونا كانت سببا فى تغيير الخطط الإستراتيجية للدولة وخطط التنمية المستدامة، حيث تم الاتجاه للرقمنة، كما أثرت على نوع التعليم وتم إعداد خطة جديدة لتطوير التعليم الفنى وفق احتياجات السوق.

وأشارت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، إلى تغيير أولويات التخطيط العام للدولة مثل مواجهة ما بعد الجائحة وندرة المياه وذلك من خلال خطط جديدة، وأعلنت الوزيرة عن خطة قومية جديدة لتنمية الأسرة المصرية وتحديد النسل يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحيته طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة إشراك النواب بالمحافظات فى إعداد مشروع الخطة الاستثمارية لكل محافظة بالتنسيق مع المحافظ المختص، لافتا إلى أن عدم عرض تلك الخطط على النواب يتسبب فى زيادة طلبات الإحاطة، كما أنه يسبب حالة من عدم الرضا من قبل بعض النواب بالمحافظات.