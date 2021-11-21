قرر الجنوب إفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى للنادى الأهلي، استبعاد 7 لاعبين من مواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة والنصف الاثنين باستاد المحلة فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز. واستبعد حمدى فتحى للإيقاف فيما واصل استبعاد محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، محمود متولي، محمود وحيد، محمد محمود وصلاح محسن لأسباب فنية . وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن ‏أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى ‏شوبير وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي وحذر موسيمانى لاعبيه من خطورة مباراة غزل المحلة، مشدداً على ضرورة التركيز واستغلال أنصاف الفرص للخروج بالنقاط الثلاث أمام منافس عنيد يقدم مباريات كبرى أمام المارد الأحمر، لاسيما على ملعبه ووسط أنصاره ضمن خطة الأهلى لاستعادة درع الدوري الغائب .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسيماني يستبعد 7 لاعبين من مواجهة الأهلي وغزل المحلة: حمدي فتحى وكهربا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.