الرئيس السيسى يهنىء سلطان عمان بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطنى

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني.

كما أوفد سيادته حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة سلطنة عمان للتهنئة بهذه المناسبة.

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