شهدت منطقة مطار النزهة بالإسكندرية انهيار شرفة عقار دون إصابات بسبب الأمطار الرعدية الغزيرة، التى ضربت محافظة الإسكندرية منذ أمس.
وشهدت شوارع محافظة الإسكندرية ارتفاع منسوب مياه الأمطار بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة تسببت فى عدم قدرة الشنايش لاستيعاب ميته الأمطار وتراكمها فى عدد من المناطق منها سبورتنج شارع عمرو لطفى ، كوبرى كليوباترا، نفق 45 .
وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فى وقت سابق عن تعطيل الدراسة، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل امتحانات للطلاب الذين لديهم امتحانات فى موعد آخر، وذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التى تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة، وفقا للأرصاد الجوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احذروا.. طقس الإسكندرية يتسبب في انهيار شرفة عقار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.