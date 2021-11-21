«وقعت في الترعة»..إصابة 14 شخصًا بسبب انقلاب ميكروباص بالأقصر

/662344/وقعت-في-الترعةإصابة-14-شخصا-بسبب-انقلاب-ميكروباص-بالأقصر

شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة "توك توك" آثر السرعة الزائدة، مما نتج عن سقوط الميكروباص فى الزراعات وترعة صغيرة على بعد أمتار قليلة من مستشفى القرنة المركزي، مما أسفر عن إصابة 14 مواطنا بكدمات وجروح بسيطة جراء الحادث.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 14 شخصا بسبب انقلاب ميكروباص في ترعة بعد اصطدامه بتوك توك بالأقصر

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، إشارة من غرفة النجدة يفيد بإصطدام بين سيارة ميكروباص ومركبة "توك توك" نتيجة السرعة الزائدة، على الطريق الزراعى بالقرب من مستشفى القرنة المركزى، وانتقل على الفور لموقع الحادث برفقته سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى، ومعدات مجلس المدينة لتسيير حركة المرور بعد توقفها جراء الحادث.

وفي سياق آخر اصيب 9 أشخاص جميعهم من قريه واحدة، جراء انقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية نعيم التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الاسعاف إلي مستشفي بني سويف التخصصي.

تلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أمام مدخل قرية نعيم التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، واسفر الحادث عن اصابة 9 أشخاص جميعهم من قريه واحدة.

ودفع مرفق هيئة إسعاف بني سويف بسيارات إسعاف إلي موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلي مستشفي بني سويف التخصصي لإجراء الاسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة

أسماء المصابين

وعند الانتقال والفحص تبين أن المصابين هم، إسلام حنفي عبدالنبي، 15 سنة مقيم قرية الحلابية، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، عبدالرحمن ناصر جمعه 16سنة مقيم قرية الحلابية، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، وسحجات وكدمات بالجسم، حسام احمد عادل، 17 سنة، مقيم قرية الحلابية مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، عمر عثمان مصطفي 16 سنة، مقيم قرية الحلابية، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، محمد سعيد حلمي، 15 سنة، مقيم قرية الحلابية، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالفخذين والساقين، محمد سيد احمد، 28 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، يوسف عباس حنفي، 21سنة، مقيم قرية الحلابية، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، خالد سيد عرفات، 27 سنة، مقيم قرية الحلابية، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، محمد عيد علي، 27سنة مقيم قرية الحلابية، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن.

تم تحرير محضر بالحادث وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والادارية.