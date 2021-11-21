«أعضاء التنسيقية بالشيوخ» يرتدون الأسود  بمناقشات قانون «حقوق المسنين» حدادًا على وفاة النائب أحمد زيدان

/662347/أعضاء-التنسيقية-بالشيوخ-يرتدون-الأسود- بمناقشات-قانون-حقوق-المسنين-حدادا-على-وفاة-النائب-أحمد-زيدان

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إرتداء أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الزى الأسود حدادًا على وفاة النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والذى وافته المنية الثلاثاء الماضى بعد صراع قصير مع المرض.

دوت الخليج

جلسة الشيوخ كانت تناقش مشروع قانون حقوق المسننين المقدم من الحكومة، وتعد الجلسة الأولى للمجلس عقب الوفاة، فيما نعى النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ النائب الراحل أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، موضحًا أنه وضع الحب في نفوس كل الشباب والمواطنين المصريين بعمله وإخلاصه وابتسامته التي كانت لا تنقطع، متمنيا من الله أن يجمعه وإياه في الجنة.

وتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ، على كل الدعم الذين قدموه أثناء مرض النائب أحمد زيدان وبعد وفاته أيضا قائلا:" لا ننسى أبدا من واسنا ووقف معنا.. ولا ننسي من تناسانا ".

وقال النائب محمد عمارة: أنعى زميلى النائب أحمد زيدان الشاب عضو مجلس النواب، الذى كان برهانا لإرادة جيل كامل، وجسد رغبة القيادة السياسية لتمكين الشباب، وكان مثالا للكفاح وطهارة اليد، وكان يثرى كل مجلس بالعلم وعدم طمس آى معلومة فرحمة الله عليه ونلقاه فى الجنة".

وأشار النائب إلى أنه كان عضوا بهيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة، التى شاركت فى مناقشة قانون حقوق المسنين باللجنة البرلمانية المشتركة، لافتا إلى أن القانون جبر خاطر ورد جميل لأباءنا وأجدادنا وكما أنه يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصرى.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب قد نعت النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازي لأسرة واعضاء التنسيقية في وفاة الفقيد، صاحب السيرة الطيبة، والقلب المخلص في خدمة وطنه وأمته.