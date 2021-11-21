/662349/إحالة-السائق-المتهم-بالتحرش-بطالبة-التجمع-الخامس-إلى-محاكمة-عاجلة

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إحالة السائق المتهم بالتحرش بطالبة التجمع الخامس إلى محاكمة عاجلة

بداية الواقعة

وأشارت رانيا سليمان الطالبة ضحية التحرش خلال تحريات رجال المباحث، إن بداية الواقعة حينما قام السائق بالتحسس على يدها وحاول الإمساك بها أثناء دفع أجر المواصلة" الأجرة"، وسرعان ما قمت بسحب يدي، ولم أعي أنه يتحرش بي: "أنا كنت راكبة التجمع من موقف الحصري مكنش فيه غير مكانين جنب السواق وأنا ركبت وبنت جنبي وفي نص الطريق حاسة بحاجة على رجلي وأنا مش عاوزه أعمل شوشرة عشان مظلموش فتراجعت للخلف وهو مصمم برضو لحد ما قررت أطلع تليفوني وأصوره ع الأقل أخد حقي قانونا ايده كانت مش ثابتة، وكان عمال يديني في جنبي هو طبعا مش بيديني في جنبي هو عاوز يلمس أي حته وخلاص صورت اللي صورته وخوفت، الفون عند وشه ولما كله نزل قولت هنزل، لسه باخذ شنطتي لاحظ أن الكاميرا مفتوحة شد إيدي ومرضيش إني انزل يقولي خدي تعالي معايا يا تيجي معايا يا تجيبي التليفون فضلت أقاوم ونطيت من العربية وأول ما نزلت صورته وصورت العربية".

في وقت سابق كتبت رانيا سليمان على صفحتها :” منهاره ومكنتش متخيله ان ممكن في يوم انزل بوست زي ده مش عارفه اوصفلكم احساس الخوف والتعب النفسي والجسدي ال انا فيه انا مرضتش انزل الفيديو عشان نفسيتي انا كفايه انه ف تلفوني وكل مبشوفه بنهار انا كنت راكبه التجمع من موقف الحصري مكنش فيه غير مكانين جنب السواق وانا ركبت وبنت جنبي وف نص الطريق حسه بحاجه ع رجلي وانا مش عاوزه اعمل شوشره عشان مظلمهوش فتاخرت نفسي وهو مصمم برضو لحد ما قررت اطلع تلفوني واصوره ع الاقل اخد حقي قانوني ايده كانت مش ثابته وكان عمال يديني ف جنبي هو طبعا مش بيديني ف جنبي هو عاوز يلمس اي حته وخلاص صورت ال صورته وخوفت الفت.

رانيا سليمان تسرد تفاصيل واقعة التحرش التي تعرضت لها

وتابعت:” وعمل الفون عند وشه ولما كله نزل قولت هنزل لسه باخد شنطتي لاحظ ان الكاميرا مفتوحه شد ايدي ومرضيش ان انزل يقولي خدي تعالي معايا يا تيجي معايا يتجيبي التلفون فضلت اقاوم ونطيت من العربيه و اول منزلت صورته وصورت العربيه و الحمد الله ان لحقت لانه جري ...هعمل.محضر وهاخد.حقي قانوني وحسبي الله ونعم الوكيل انا حرفيا صوتي بقاله يومين مش طالع ومكنتش قادره ان اصوت للاسف انا مش هقول غير كل بنت تاخد حقها انا هعمل محضر وهاخد حقي ان شاء الله. لازم نحارب ان كله يخاف يأذي اي بنت متركبوش العربيه دي”