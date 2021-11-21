هالة السعيد: كورنا وراء تغير خطط الدولة..وخطة قومية لتطوير التعليم الفني وفق احتياجات السوق

/662350/هالة-السعيد-كورنا-وراء-تغير-خطط-الدولةوخطة-قومية-لتطوير-التعليم-الفني-وفق-احتياجات-السوق

اكدت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مناقشة قانون التخطيط الموحد بلجنة الخطة والموازنة اليوم انه " كوفيد 19 " او كورونا كان سببا في تغير الخطط الاستراتيجية وخطط التنمية المستدامة حيث تم الاتجاه للرقمنة وضم خطط وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى كما اثر على نوع تعليم حيث تم اعداد خطة جديدة لتطوير التعليم الفني وقياس ومعرفة نوالوظائف حيث اصبحت مختلفة وهناك تغير اولويات الرغبات حتى في الجامعات وتعديل وتخطيط الرؤية لتطوير التعليم الفني ليصبح صاحب المصنع هو من يحدد نوع الوظائف والمهارات الفنية.

قانون التخطيط العام

واشارت الوزيرة الى تغير الاولويات في التخطيط تمثل ايضا في خطط مواجهة ما بعد كوفيد وندرة المياه ومن ذلك التعامل مع ندرة المياه خلال خطط جديدة.

واعلنت الوزيرة عن خطة قومية جديدية لتتمية الاسرة وتحديد النسل يتم اطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وطالب النائب احمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب خلال كلمته باللجنة بأخذ رأي النواب في الخطة الاستثمارية للمحافظات مشيرا الى ان عدم عرضها وهذا سبب زيادة طلبات الاحاطة ويسبب عدم رضا من قبل بعض النواب بالمحافظات ويسبب احيانا صدام

واكد النائب محمد الحسيني ، وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ان الحل بتوجيه من الوزيرة بان يكون نواب الدوائر على علم بالمخططات الاستثمارية او في المحافظة و المخططات الاستراتيجية ايضا.

دوت الخليج

ويضع مشروع القانون التخطيط الموحد الجديد مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.