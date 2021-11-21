تعليم الشيوخ تناقش اقتراح النائب محمود تركي بشأن المدارس الرسمسة المتميزة للغات..صور

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عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس اجتماعا لمناقشة عدد من المقتراحات برغبة المقدمة من النواب ومناقشة مواضيع اخري على مدار اجتماعات الاسبوع القادم ومنها المقترح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشان تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشان المدارس الرسمسة المتميزة للغات .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة التعليم بالشيوخ

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة للنائب عمرو السعيد فهمي بشان عدم تعين ال36 الف معلم من تعاقدات وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 1/4/2019 وحتي 31/5/2019 , وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد بشان تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختيار واختبار المعلمين قبل تعيينهم لسد العجر بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية وانشاء كادر مالي ووظيفي خاص للمعلمين بحضور ممثلي الحكومة .

وتستكمل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة استراتيجية المركز القومي لتطوير المناهج والمواد التعليمية فى وضع المعايير والقواعد ومتطلبات تطوير فلسفة التعليم من النمط التقليديى الى النمط الحديث ولباء القدرات المعرفية والمهرات الحياتية للتجاوب مع تطلعات رؤية مصر فى التنمية الميتدامة وتتسق مع المعايير العالمية .

وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة ، ومشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى في ذات الشأن، على أن يواصل مناقشات المواد بجلسة الاثنين ، بعد إشادات كبيرة بجهود الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان، ضرورة التأكيد على أهمية زيادة دور المسنين المجانية، وتغليظ عقوبات إعاقة الوالدين تخفيض الحد الأقصي للقيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.

فلسفة القانون وأهدافه:

حرصت الحكومة علي إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع علي وضع حقوق المسنين الواردة في مادة(83) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسنتماشياً مع إطلاق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتاريخ 11/9/2021 الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالاً للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر2030، وتلزم الإستراتيجية الوطنيةلحقوق الانسان الدولة بـأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، وأن تعمـل علـى تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة في رعايـة المسـنين.