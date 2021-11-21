/662359/4-طلبات-احاطه-امام-لجنه-النقل-بالبرلمان-يومي-الثلاثاء-والاربعاء-القادمين

تناقش لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسه النائب علاء عابد، يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين 4 طلبات احاطة في اجتماعين متتالين، وتناقش جلسه الثلاثاء طلبين احاطه الاول مقدم من النائب احمد رمزي حول عدم استكمال رصف وازدواج طريق المناشي- الخطابه لمسافة 40 متر بمحافظة الجيزه.

دوت الخليج كما يتضمن الطلب الثاني المقدم من النائب خالد تامر طايع حول الحاجه الي انشاء مخرج ومطلع لمحور 26 يوليو لربطه بطريق ترعة المنصوريه ضمن اعمال توسعه المحور بنطاق محافظة الجيزة ايضا. 4 طلبات احاطه امام لجنه النقل بالبرلمان يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين وتناقش جلسة الاربعاء طلبين احاطه الاول من النائبه سولاف درويس حول ضرورة مد خط مترو الانفاق من محطة شبر الخيمة الي مدينه قليوب نظرا لاتساع المدنيه وزياده عدد السكان. كما يتضمن الطلب الثاني من النائب محمد جبريل عدم جدوي خط السكه الحديد من مدينه السادات بالمنوفيه وحتي مدينه كفر الدوار بالبحيره في ظل وجود القطار السريع الذي سيمر بالمدينه.

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