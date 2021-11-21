إنفوجراف.. حياة كريمة تغير وجه الصعيد

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى جهود حياة كريمة لتغيير وجه الصعيد:- وتأتى مبادرة حياة كريمة، فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، التى أطلقها رئيس الجمهورية فى فبراير 2016، ولتجسد البعد الاجتماعى للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية، التى ترعاها الدولة بشكل كبير خلال المرحلة الحالية.

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