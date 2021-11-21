7 سنوات من الإنجاز.. طفرة بالمستشفيات الجامعية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أبرزها إجراء مليون ونصف عملية جراحية

إجراء مليون ونصف عملية جراحية.. مليون و200 ألف جلسة غسيل كلوى.

تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل الأبرز.

شهدت المستشفيات الجامعية تحت قيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى طفرة كبيرة فى التطوير منذ 2014 وحتى نوفمبر 2021 ، وذلك للارتقاء

بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنوع مصادر تطوير المستشفيات الجامعية، ما بين التوسع فى أعدادها أو تطويرها، وكذلك امدادها بالأجهزة الطبية الحديثة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وبلغ عدد المستشفيات الجامعية 115 مستشفى فى عام 2021 ، مقارنة بـ 89 مستشفى فى عام 2014 . وأجرت المستشفيات الجامعية خلال عام 2020 فقط، 20 مليون و135 ألف مناظرة طبية، ومليون ونصف عملية جراحية منها 300 ألف عملية ذات مهارة خاصة، ومليون و200 ألف جلسة غسيل كلوى . كما تم فى السنوات الأخيرة افتتاح وتطوير أقسام جديدة بالمستشفيات الجامعية وهى : - - تطوير مبنى المعهد القومى للأورام ومستشفى طوارئ قصر العينى وبنوك الدم ومبانى الرعاية بعدد من المستشفيات. - تطوير البنية التحتية والتجهيزات لعدد 18 مستشفى جامعى نموذجى شاملة أقسام ومستشفيات الطوارئ بتكلفة 2.7 مليار جنيه. - زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى للأطفال بتكلفة مليون ومائتين وخمسين ألف 3 ماكينة بمستشفى أبو الريش الياباني و2 ماكينة بمستشفى بنى سويف الجامعى و1 ماكينة بمستشفى أسوان الجامعى. - شراء 7 ماكينات للغسيل الكلوى بتكلفة مليون واربعمائة ألف بمستشفى سوهاج الجامعى. - تطوير 13 غرفة عمليات بتكلفة 15 مليون جنيه بنظام الكبسولة لخدمة المرضى بمستشفى الزقازيق الجامعى. - افتتاح وتطويرات بمستشفى سموحة لطب الأطفال بتكلفة أكثر من 20 مليون جنيه بكل من وحدة العناية المركزة وحدة الأمراض الوراثية التمثيل الغذائي وحدة مناظير الجهاز التنفسى وحدة الأشعة التداخلية للجهاز الهضمى وجهاز المسالك البولية. - شراء 39 حضانة أطفال جديدة ليصل عدد الحضانات بالمستشفيات الجامعية 885 حضانة . - زيادة عدد 63 سرير عناية مركزة بالمستشفيات الجامعية ليصل إجمالي عدد أسرة العناية المستشفيات 4788 سرير - إنشاء معمل مرجعى لخدمة كافة المستشفيات الجامعية - تطوير المعمل المركزى بمستشفيات جامعة أسيوط بتكلفة 2.5 مليون دولار - تطوير مستشفى الشاطبى الجامعى لطب الأطفال بمستشفيات جامعة الإسكندرية - زيادة عدد أسرة العناية المركزة للأطفال بمستشفى سموحة الجامعى من 6 إلى 31 سرير - تخصيص 529.6 مليون جنيه فى العام المالى 2019/2020 لتطوير المستشفيات الجامعية بجامعات "طنطا – أسيوط –الإسكندرية – اسوان – عين شمس – المنصورة – قناة السويس – القاهرة – السويس – بنها" - تطوير بنوك الدم بمستشفيات " المنيا الجامعى – قناة السويس الجامعى – بنى سويف الجامعى بحوالي مبلغ 2 مليون جنيه - تطوير مبنى العنايات المركزة بمستشفيات جامعة المنصورة بتكلفة 52 مليون جنيه - افتتاح مركز التدريب الطبي والذى يعد الأول داخل كلية الطب بجامعة الإسكندرية بتكلفة 30 مليون جنيه - تطوير العديد من المشروعات داخل المستشفيات الجامعية بالإسكندرية بتكلفة 8.5 مليون جنيه - تجهيز قسم الأورام بمستشفيات جامعة الإسكندرية بأحدث جهاز أشعة للثدى " ماموجرام" للكشف المبكر على أورام الثدى - شراء وتشغيل أحدث جهاز محاكى بالأشعة المقطعية وإنشاء وحدة للعلاج بالإشعاع والحصول على كافة التراخيص اللازمة لها وأيضا تطوير العنابر الداخلية وغرف المرضى وتجهيز غرفة لتلقى المرضى العلاج الكيميائى وقد تكلف ذلك مبلغ 24180 مليون جنيه مصري. - تطوير مستشفى المواساة الجامعى حيث تم تجهيز وتشغيل وحدة الغسيل الكلوى بقدرة استيعابية 20 ماكينة غسيل كلوى بتكلفة قدرها 200.00.4 مليون جنيه مصري . - تطوير جناح عمليات الدور الأول والثانى بمستشفى الحضرة الجامعى وتجهيزه بقدره استيعابية 9 غرف عمليات بأحدث الأجهزة الطبية والمناظير ووحدة عناية مركزة انتقالية بعد تجهيزها بقدرة استيعابية عدد خمسة أسرة عناية مركزة بتكلفة اجمالية بلغت 65 مليون جنيه. - توقيع 41 برتوكول بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة ووحداتها فى المحافظات المختلفة منذ 2015 حتى 2019 - القوافل الطبية لدول إفريقيا - التعاون مع وزارة الصحة فى تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد - إنشاء 300 وحدة تشخيص عن بعد حتى 6 / 2020 - المشاركة فى المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة - القضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية، حيث تم إجراء مسح 319.898 ألف طالب و300 ألف مواطن من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفيات الجامعية - صحة المرأة وانطلقت المرحلة الأولى فى 5 مستشفيات جامعية تعمل كمراكز تشخيص متقدمة للحالات الإيجابية فى المسح وتدريب العاملين بنقاط المسح لحوالي 12 ألف حالة - إنهاء قوائم الانتظار 75 ألف تدخل جراحى من إجمالي قوائم الانتظار و79 % من حالات زرع الكبد

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