البرلمان يناقش 4 طلبات إحاطة بشأن رصف طرق ومد خط المترو إلى قليوب

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعين لها يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع الجارى، 4 طلبات إحاطة.

ويتناول اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء، مناقشة طلبي إحاطة، الأول مقدم من النائب أحمد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول عدم استكمال رصف وازدواج طريق المناشي- الخطابة لمسافة 40 متر بمحافظة الجيزة، والطلب الثاني المقدم من النائب خالد تامر طايع حول الحاجة إلي إنشاء مخرج ومطلع لمحور 26 يوليو لربطه بطريق ترعة المنصوريهة ضمن أعمال توسعة المحور بنطاق محافظة الجيزة أيضاً.

وتناقش لجنة النقل خلال اجتماعها الأربعاء طلبي إحاطة، الأول من النائبة سولاف درويش حول ضرورة مد خط مترو الأنفاق من محطة شبر الخيمة إلي مدينة قليوب نظرا لاتساع المدينة وزيادة عدد السكان، وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد جبريل بشأن عدم جدوي خط السكة الحديد من مدينة السادات بالمنوفية وحتي مدينة كفر الدوار بالبحيرة في ظل وجود القطار السريع الذي سيمر بالمدينة.