مؤتمر صحفى لـ"الوطنية للإعلام" لدراسة الخطاب الإعلامى للقضية السكانية الثلاثاء

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، أنها ستعقد بالتعاون مع الجهات المعنية بالقضية السكانية، مؤتمر الثلاثاء القادم، لدراسه الخطاب الإعلامي الموجه لمناقشة القضايا السكانية وكيفية التوعية المواطنين بتلك القضية الهامة.

وقال الدكتور عصام عزوز مقرر المؤتمر ومنسق الوطنية للإعلام لدى المجلس القومي للسكان، إن المؤتمر يعقد على مدار جلستين، حيث يحاضر بالجلسة الأولى الدكتور طارق توفيق رئيس المجلس القومي للسكان والدكتورة فاتن غازي مقررة المجلس والدكتور سعيد عامر، أمين عام مساعد مجمع البحوث الإسلامية، والانبا إرميا رئيس المجلس الثقافي القبطي الأرثوذوكسي. ويترأس الجلسة الثانية دكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، والتى تعقد فى صورة جلسة حوارية مع المنصة بحضور الدكتور جمال سرور مؤسس المركز الدولي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والدكتور حسين مطاوع عميد معهد البيئة، والشيخ نوح العيسوي والشيخ صفوت أبو السعود وكيلا وزارة الأوقاف. ويشارك بالمؤتمر نخبة من الاعلاميين والصحفيين والمختصين بالقضية السكانية وممثلي الوزرات والهيئات الحكومية لدى المجلس القومي للسكان.

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