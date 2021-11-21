/662367/ابنة-محافظة-بني-سويف-رغد-محمد-حامد-ثاني-الجمهورية-في-الجمباز

حيث تفوقت " رغد محمد حامد " في بطولة الإتحاد المصري للجمباز فعاليات بطولة الجمهورية ( كأس مصر ) للأيروبيك موسم 2021-2022 والمقامة بصالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر، وحصول اللاعبة رغد محمد حامد عبد الحليم تحت سن 9 سنوات "أنسات " فردي ، والتابعة لأكاديمية أمبريلا بني سويف على بطولة الجمهورية المركز الثانى وميدالية فضية، وذلك بفضل الله تعالي، ثم فريق عمل رائع ومتميز ومحترم وعلي رأسه المدير الفني للأكاديمية دكتور محمود عويس يرصد دوت الخليج التفاصيل.

ابنة محافظة بني سويف رغد محمد حامد ثاني الجمهورية في الجمباز

ومن ناحية آخرى صرح والد الطفلة رغد ان ذلك لم يأتي من فراغ وإنما كان نتيجة جهد مضني ومتسع من التدريب والتعب وان هذا انطلاقا من روح المسئولية الكبرى تجاه أبناءنا ، هذا وقد عبرت الطفلة رغد عن فرحتها بهذا الفوز موضحه ان تكون الأولى ف البطولة القادمة بمشيئة الله وأنها ستبذل جهد أكبر ف التدريب للحصول على المركز الأول.

مستشفى بني سويف التخصصي تتعاقد مع استشاريين ضمن المبادرة الرئاسية لحالات قسطرة الأطفال وأنها قوائم الانتظار

على جانب أخر أشار الدكتور صلاح عمر أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على وضع بروتوكولات العمل بوحدة قلب الأطفال والتي تختص بعلاج حالات قلب الأطفال بداية من سن 6 شهور طبقًا للمعايير الدولية، وبالتعاون مع الدكتور عبد العظيم عبدالله " رئيس أقسام الأطفال بالمستشفى " والدكتور / محمود عبد العزيز " رئيس قسم القسطرة القلبية بالمستشفى " .

وأكد " مدير عام المستشفى " بإنه سوف يتم إجراء الحالات على جهاز القسطرة القلبية بالمستشفى وأن جميع الحالات سوف يتم إجراءها على نفقة التأمين الصحي، وفي إطار المبادرة الرئاسية للإنهاء على قوائم الانتظار دون تحمل أهل المريض أي أعباء مالية .

حيث تم إجراء ما يقرب من 2000 حالة منذ انضمام المستشفى للمبادرة الرئاسية، وقد تم مؤخراً إضافة جراحة المفاصل وإجراء جراحتين لتغيير مفصل الفخذ كما أنه جاري حاليًا انضمام المستشفى إلى تخصصات جديدة في المبادرة منها : قسطرة قلب الأطفال وجراحة الاطفال التخصصية .

ومن جانبها أوضحت دكتور أمل السيسي بإنه سوف يتم علاج العيوب الخلقية لحالات قلب الأطفال مثل حالات : إغلاق الثقوب بين الأذينين، وإغلاق الثقوب بين البطينين، وإغلاق الوصلة الشريانية، وتوسيع الصمامات الرئوي والأورطي، وتركيب الدعامات في الشرايين والأوردة للأطفال .