/662340/رئيس-مصلحة-الضرائب- الفاتورة-الالكترونية-تصل-إلى-رقم-82-مليون

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن النجاح الذي حققته منظومة الفاتورة الالكترونية بسبب المتابعة المستمرة والمتواصلة، التي بذلها وزير المالية ، طوال تنفيذ كافة الخطوات ومواجهة المكلات التي طرات أثناء التطبيق لحظة بلحظة.

العمل مستمر حتى استكمال المنظومة

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة سوف تعمل باستمرار من اجل استكمال كافة مراحل منظومة الفاتورة الالكترونية في الجداول الزمنية المحددة مُسبقاً.

وقال رضا عبدالقادر أن منظومة الفاتورة الالكترونية، مرحلة مهمة وخطوة كبيرة على طريق التحول الرقمي وتحقيق استراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠.

الفاتورة الالكترونية واستراتيجية الدولة الرقمية

وأضاف رضاعبدالقادر أن الفاتورة الالكترونية ركيزة رئيسية في استراتيجية تطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة وقدرة الفحص الضريبي بما يساهم في تحصيل واستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة، من أجل تحقيق البرامج المالية والاقتصادية ومنح الدولة القدرة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أكد رئيس مصلحة الضرائب ،رضا عبدالقادر، أن الفاتورة الالكترونية سوف تؤدي إلى دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وذلك يحقق أهداف العدالة الضريبية ووضع أسس منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة.

وقال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الالكترونية وفقا لمنظومة الفاتورة الالكترونية بمراحلها الخمس بلغ ما يزيد عن ٤٢٣٩ شركة.

وأضاف رضا عبدالقادر ، إن أكثر من ٨٢ مليون فاتورة الكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن.

وأشاررضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن عدد الممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية طواعية أى بدون قرارات إلزام وصل إلى ١٢٨٠٠ ممول.

ووصل عدد الممولين الذين أرسلوا وثائق الفاتورة الالكترونية ، على المنظومة طواعية أى خارج قرارات الإلزام ٥٣١ ممولا.. وبدأت المصلحة في تطبيق المرحلة الرابعة لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى ١٥ سبتمبر الماضى.

تزايد كبير في عدد الممولين

وأضاف رضا عبدالقادر، أنه تم التطبيق على كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر )، وتم تطبيق المرحلة الخامسة للمنظومة فى ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ بالتطبيق على ٣٧٣٨ من الشركات المسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة.

وأشار رضا عبدالقادرأن مصلحة الضرائب المصرية تستعد حاليا بخطوات تنفيذية لبدء تطبيق المرحلة الخامسة لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى ١٥ ديسمبر المقبل.